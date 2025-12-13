美女ゴルファーのセキ・ユウティン、タイトなニットのお姉さんコーデ　「本当に綺麗」「素敵ですね～～！！」

女子プロゴルファーのセキ・ユウティン選手（27）が2025年12月10日、自身のインスタグラムを更新。白ジャケットと紫ニットトップスを合わせたコーデを披露した。

タイトな紫のニットトップス姿

この日のセキ選手は、タイトな紫のニットトップス姿でイチョウの葉を持つショットと、白いジャケットを羽織って机に向かう様子を投稿。ゴルフウェア姿とは違うスタイリッシュな様子をみせていた。

インスタグラムに投稿された写真では、白いジャケットを羽織り、紫のニットトップスを着用。街中でイチョウの葉っぱを持ち、笑顔をみせていた。2枚目では、椅子に座り、ラップトップパソコンでデスクワークをする姿を披露していた。

この投稿には、「笑顔に癒されました」「可愛いーーー」「どんどん綺麗になっていきますね」「とても美し過ぎる～～」「天使」といったコメントが寄せられていた。

11日の投稿でも、同じコーディネートの写真を投稿。クリスマスツリーの飾りを笑顔で見つめる姿を披露していた。2枚目では、クリスマスツリーの前に立ち、両手でバッグを持ち、微笑んでいた。

この投稿には、「パープルとても似合っています！」「本当に綺麗」「素敵ですね～～！！」「クリスマスの天使」といったコメントが寄せられていた。