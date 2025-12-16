WBC韓国代表は1人もいないのに...日本は投手だけでも大リーガー多数！　充実の「侍ジャパン」に韓国メディア羨望

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年12月15日、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、多数の大リーガー投手の出場が見込まれる「侍ジャパン」をうらやんだ。

「今永昇太投手、菅野智之投手、菊池雄星投手らがWBCに意欲」

大会2連覇を目指す侍ジャパンは、1次ラウンドのプールCに属し、韓国、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。

3月6日の初戦は台湾。7日の第2戦は韓国と対戦する。8日にオーストラリアと第3戦を行い、最終戦は10日のチェコ戦となる。1次ラウンド4試合は、いずれも東京ドームで行う。

日本と同組の韓国では、WBCへの注目度は高く、各メディアが連日のようにWBC関連の記事を公開している。

「OSEN」は、「『衝撃』韓国は1人もいないのに...日本WBC代表チーム、大リーグ投手だけで8人 本当か？」とのタイトルで、「侍ジャパン」の現状を伝えた。

「侍ジャパン」には、多数の大リーガー投手の選出が見込まれる。

ドジャースからは、大谷翔平選手（31）と山本由伸投手（27）が出場する予定だ。大谷は投手としてプレーするかどうかは不透明だが、「侍ジャパン」の絶対的な存在となる。

スポーツ紙の報道によると、他の大リーガー投手では、今永昇太投手（カブス、32）、菅野智之投手（オリオールズ、36）、菊池雄星投手（エンゼルス、34）らが、WBC参加へ意欲を見せているという。