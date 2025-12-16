伊藤詩織さん、望月衣塑子記者と応酬→猛批判に「Wow」と驚きを露わ　元代理人やメディアを批判

ジャーナリストの伊藤詩織さんが2025年12月15日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を開いた。監督したドキュメンタリー映画「Black Box Diaries」の日本公開版で修正した箇所を説明した一方、この修正について「ファクトチェックもなく」報道されたなどとして批判を展開した。会見の終盤、東京新聞の望月衣塑子記者と応酬する場面もあった。

ホテルの防犯カメラ映像について言及

「Black Box Diaries」は12月12日に日本で劇場公開した。世界各国で上映されている同作品を巡っては、一部の映像が未承諾で使われる問題が起きていた。日本公開版では、こうした指摘を受けた映像を修正している。

ホテルの防犯カメラ映像を映画で承諾を得ずに使用した問題などを訴えていたのは、伊藤さんが性被害を訴える民事訴訟で代理人を務めた西廣陽子弁護士らだ。2月20日の記者会見で、西廣弁護士は、伊藤さんとの通話が無断で録音されていたなどと報告していた。

また望月記者は1月14日付の東京新聞の記事で、「日本の女性記者たちが性被害などを語った非公開の集会の映像が、一部の発言者の許諾がないまま使われていた」と報じた。その後、「誤解を招く表現」があったとして、見出しと本文の一部を修正している。だが、この集会での映像は一部の発言者の許諾を得ずに使われていた。

さらに日本での公開前日の12月11日には、西廣弁護士が「残念ながら、法的な問題は解決されてはいません」「伊藤さんの映画は、重大な人権上の問題を孕んでいると言わざるを得ません」などと批判するコメントを発表したと、複数メディアで報じられている。

こうした中、伊藤さんは15日の会見で、ホテルの防犯カメラ映像について、ホテルの内装や外装、タクシーなどをCGで加工していると説明した。そして、ホテル側に映像として使う許諾を得ようとしていたものの、「なかなか許可が下りなかった」と語った。

「私は何人もの捜査官に何が起きたかを語ってきた。でも、『それを裏付けられない』と、いつも言われていた。やっと、この防犯カメラの映像を見つけて、それが裏付けとなって捜査が進んだ。この映像がなければ、この作品自体が出来なかったと思います」