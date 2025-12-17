「選手は動画再生数稼ぎのコマ」BD元選手が痛烈批判、「くも膜下出血」事件に怒り　再生数のために「人の命を犠牲に」

格闘技イベント「BreakingDown」（ブレイキングダウン＝BD）の元選手であるノッコン寺田（40）が、2025年12月17日にユーチューブを更新し、「選手は動画再生数稼ぎのコマ」などと同団体の運営を批判した。

「次にまた起こる可能性は全然ある」

寺田が問題視したのは、「北海道喧嘩自慢」やるべしたら竜が「くも膜下出血」を発症した事件だ。

竜は14日に行われた「BreakingDown18」に出場を予定していた。ところが、13日の前日会見で対戦相手の「千葉喧嘩自慢」江口響と対面した際に、不意打ちビンタを食らい失神した。

頭を床に強打した竜は、失神した状態で足が痙攣（けいれん）。その後、竜の意識は回復したが、ダメージを考慮して14日の試合は中止となった。

事態が急変したのは、試合後の15日。竜は自身のXを更新し、「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです。暖かいメッセージありがとうございます」（原文ママ）とのコメントを投稿した。

過去に選手として「BreakingDown」に出場した寺田は、「早く回復して、日常生活に早く戻れるように願っています」と前置きし、今回の事件について持論を展開した。

「上（運営）のやつらは、『手を出したらあかん』と言っているが、そういう刺激的なことがないと、（動画）再生数が取れないから（手を出すことを）容認していた。瓜田（純士）さんがXで『容認していたのは俺たちの責任で、これからないようにする』と。『これからは』ではない。そういう次元ではない。ちゃんと立て直さなかったら、次にまた起こる可能性は全然ある」