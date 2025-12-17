「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、米国でのプレーは「疑問符いっぱい」... 強力ライバル「浮上」で危機【韓国メディア】

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」が2025年12月15日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、大リーグでのプレーに関して「まだ疑問符がいっぱいだ」との見解を示した。

「ジャイアンツが元MVP選手の獲得を狙う」

韓国プロ野球（KBO）リーグで8年間プレーしたイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

大リーグ2年目の今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱したため、今シーズンが実質1年目のシーズンだった。

KBOリーグ時代は安打を量産し、2年連続で首位打者のタイトルを獲得。韓国メディアは、大リーグでの活躍を期待するが、打撃で結果を残せていない。守備でも精彩を欠くプレーがあり、ポジション変更の可能性を指摘する米メディアも。

来シーズン、チーム内での厳しい競争が予想される中、「スポーツ朝鮮」は「ジャイアンツは1663億ウォン投資を後悔？イ・ジョンフ、危機か...元MVP選手の獲得を狙う」とのタイトルで記事を展開した。

同メディアは、ジャイアンツが今オフ、ニューヨーク・ヤンキースからフリーエージェント（FA）となった、コディ・ベリンジャー外野手（30）を獲得する可能性について言及した。

ベリンジャーは17年にロサンゼルス・ドジャースで大リーグデビューを飾り、同年に打率.267、39本塁打、97打点を記録して新人王のタイトルを獲得した。19年には打率.305、47本塁打、115打点をマークしてMVPに輝いた。