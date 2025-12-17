アニメイトカフェ、商品や特典の譲渡「禁止」に波紋→規約を再改定　金銭的対価を伴わない交換は禁止せず

さまざまなアニメやゲームとコラボ企画を展開するカフェ「アニメイトカフェ」は2025年12月17日、利用規約を改定し、転売や譲渡を禁止する条項に「古物商許可を持つ中古買取店への商品等の売買」や「営利目的と認められない範囲での個人間の売買」などについては禁止しないとする但し書きを追加したと発表した。同日付けで適用されるという。

ランダム商法なのに「第三者への譲渡ダメよってのはいまいち腑に落ちないね」

アニメイトカフェのカフェでは、11月20日にも利用規約を改定していた。この際、「第6条（転売等の禁止）」の1項として次の内容が新たに追加された。

「当社は、本サイト及び予約サイトにて提供される、来店権、商品や特典、イベント応募・参加権等（以下、本条において「商品等」といいます）の第三者への転売及び有償・無償を問わない譲渡・提供（以下、本条において「転売等」といいます）を禁止いたします」

こうした行為が判明した場合には、「会員資格の停止、来店権及び購入取り消し、または商品等を利用する権利を無効」の対応を取る場合があるとした。

アニメイトカフェで配布・販売されるグッズや特典には、数種類の中からランダムで1つのグッズが入っているタイプの商品もある。こうした商品で目当てのグッズが当たらなかった場合には、アニメやゲームのファン同士で、グッズの交換や譲渡がたびたびおこなわれていた。

Xでは改定が発表された11月7日頃から、改定された規約の内容はこうした個人間の譲渡や交換、売買も禁止しているのではないかとして、不安や非難の声が寄せられていた。例えば、「中身が見えないランダム商法をしているのに、第三者への譲渡ダメよってのはいまいち腑に落ちないね」「推し以外引いたら捨てる一択しかないな...？」「店舗内での交換譲渡禁止はわかるけど、購入して持ち帰ったあとどうするかは消費者側の自由では...？？？」といった意見が書き込まれている。