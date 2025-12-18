J-CAST ニュース

「10枚しか売れておりません」なだぎ武、チケット販売に苦戦　過去にニューヨーク、三四郎、やす子も悲鳴

2025.12.18 10:45
エンタメ班

   ピン芸人のなだぎ武さんが2025年12月15日、自身のXを更新し「皆様、12月23日のイベントが近づいてるんですが、現場チケットが10枚しか売れておりません」と投稿して話題を集めている。

  • なだぎ武さんのインスタグラム（@nadagigigi）より
  • なだぎ武さんのX（@nagi_nagio）より
  • なだぎ武さんのインスタグラム（@nadagigigi）より
  • なだぎ武さんのインスタグラム（@nadagigigi）より
  • なだぎ武さんのインスタグラム（@nadagigigi）より
「20枚いかないともうこの会場では2度とできないそうなので」

   なだぎさんは、『R-1ぐらんぷり』（カンテレ・フジテレビ系）の2007年、2008年の王者で、「東京オリンピック」の開会式にも出演した人気芸人として知られる。

   なだぎさんは、12月23日にA Talk Club WOOFER（東京都渋谷区）で開演予定の『なだぎ武Xmas1曲ディナーショー2025』と題したイベントのチケット販売に苦戦していることを明かした。

   「20枚いかないともうこの会場では2度とできないそうなので」と切実な状況であることを伝え、「一つ皆様、23日の夜空いてるよと言う方、遊びに来て頂けたら幸いです、、、」「クリプリも用意おりますので、どうかよろしくお願い致します」（原文ママ）と呼びかけた。

   この投稿には「超人気者でもないのにクリスマスの時期にやるのが理解できない。もっとイベントごとがない何でもない時期にやったら？」と厳しい指摘が見られた。一方で、「このポスト見かけて即チケット買いました」とチケットを購入したという声や、「どんだけチケット高いのかな？　ディナーショーだから5万くらいするのかな？　と思ったら2500円だった」とチケットの安さに驚く声など、前向きな反応が相次いでいる。

やす子「年内ラストだからって席増やしすぎました」
なだぎ武
やす子
ニューヨーク
三四郎
