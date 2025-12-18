メルカリ＆駿河屋、資本業務提携契約で「グローバル市場」目指す　転売＆情報漏えい問題で「悪魔合体？」の懸念も

フリマアプリ「メルカリ」と、アニメグッズ・ホビー・ゲームなど幅広い商品の買取・販売を行う「駿河屋」が2025年12月17日、資本業務提携契約を締結したことを発表した。

「日本ならではのリユース文化や多様な商品を通じた体験価値を世界へ」

メルカリは公式サイトに「メルカリ、駿河屋と資本業務提携契約を締結」とのプレスリリースを公開し、提携の目的について説明した。

「オンラインとオフライン店舗を組み合わせた『グローバルOMO（オンライン・オフライン連携）』を推進することで、エンタメ・ホビー商品の流通にとどまらず、日本ならではのリユース文化や多様な商品を通じた体験価値を世界へ届け、新しい価値循環の創出を目指します」とした。

メルカリはグローバル展開に注力しており、19年に開始した越境取引事業の流通総額は「過去3年で15倍以上に成長し、年間900億円を超える規模に拡大」している。中でも「エンタメ・ホビー領域は越境取引の60?70％を占めるなど、グローバル展開において重要なカテゴリー」だとした。

駿河屋については「国内外に152店舗（2025年12月時点）を展開するリアル店舗網と、数千万点規模の豊富な商品在庫、約3,000万件以上の商品カタログデータ、そして長年蓄積してきた真贋鑑定ノウハウを有する、日本有数のエンタメ・ホビー専門企業」だと紹介。こうした強みを生かし、グローバル市場における「安心・安全に日本の多様な文化的価値を世界へ届ける新たな流通モデルの構築を目指す」としている。

今回の提携により、「日本国内での駿河屋の公式ECサイトは駿河屋.jpとメルカリ駿河屋店のみとなり、両サービス上で駿河屋.jp（公式オンライン）の全商品を同一価格で購入が可能」となる。