高市政権の閣僚が厳しく突き放す会見での質問　フリー記者の持論展開が「オールドメディア」批判を招く

高市早苗政権の発足後、記者会見で閣僚と記者のかみ合わない応酬が顕著になっている。

高圧的な態度で質問に答えない閣僚と、長々と持論を展開する記者との間に繰り広げられる泥試合は、YouTubeやTikTokの再生数稼ぎとして拡散され、「オールドメディア」批判に利用される結果となっている。

フリーの男性記者と小野田紀美氏の間で応酬

記者会見での強い姿勢が目立つのが、小野田紀美経済安保担当相だ。2025年12月19日の会見で、フリーの男性記者から旧統一教会に対する見解を問われたところ、こう一蹴した。

「何もコメントはございませんし、この場というのは私の所管に関することを、省庁の意見をしっかり所管の大臣としてお話しする場所で、あなたの意見を語る場所ではございませんので、そのへんはご留意ください」

バトルはそれだけで終わらない。

同じ記者から中国にレアアース禁輸措置を取られた場合の損害額や対応策を問われると、小野田氏は「具体的な事態に対する仮定の質問にはお答え致しませんが、我が国も世界の各国も、特定国に依存することへの危険性を認知し、同志国の間で対応を話し合っております」と答えた。さらに記者が、

「レアアース輸入停止の被害額はご存じないのか」

と食い下がると、小野田氏は、

「仮定の質問にはお答え致しません」

と突き放した。

小野田氏の態度にSNSでは、「何でここまで不貞腐れた態度とるんだろうね」「終始上から目線」「仮定の質問に答えられないなら台湾有事についても答えられないはず」と批判の声も目立つ。一方で、フリーの男性記者に向けて「あなたの質問には答えませんて言いたかったんやろね」との見方もある。