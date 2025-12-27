斎藤元彦知事の物言いに怒る記者たち　失礼との声にも「記者の個人的見解」と突き放し「質問には答えている」

「記者の個人的見解という言い方はとても我々に失礼」

2025年12月23日に行われた兵庫県・斎藤元彦知事の年内最後の定例記者会見は、質疑応答で記者がこのように苦言を呈する事態となった。これまでも斎藤知事は、質問を投げかける記者に対して、「記者さんの個人的見解として承っておきます」などと発言していて、斎藤知事と記者との間で溝は深まっている。

「地元にお金が落ちない支援策」と指摘され

この発言のきっかけとなったのは「播磨灘の牡蠣応援プロジェクト」を巡る質問だった。これは、斎藤知事が12月17日の定例記者会見で、ふるさと納税の新メニューとして発表された。知事が力を入れる観光政策「ひょうごフィールドパビリオン」（西播磨地域）の観光コンテンツを磨き上げ、今後のツアー造成につなげることで誘客の促進等に取り組むとしており、これが「カキ生産者への直接支援となっていない」などと批判の声が上がっていた。

兵庫県は19日、公式ウェブサイトに太字で「本寄付金は生産者に直接支払われるものではなく、県の観光施策に対してご協力をいただくものです。なお、生産者については、別途予算措置をしています」と付け加える修正を行った。

定例会見で記者の一人は、同プロジェクトがコンサルティング業務を行う専門家の報酬、セミナー費用など地元の外でお金が流れ、実際に地元にお金が落ちるのは、現地に行って体験をしたり、買い物をしたりするといった部分だけではないかと指摘。

「カキの業者の人どころか、地元にすらお金がほとんど落ちない制度ではないのか」

と追及した。

斎藤知事は、

「記者さんの個人的な見解として受け止めておきますけれども」

と述べた上で「西播磨地域の観光をしっかり磨き上げていく、そして誘客につなげていくということが大事だと思いますので、いろんな指摘は個人的な見解として受け止めておきますけれども、大事なのは西播磨地域、カキの不漁で大きな影響を受けていますので、そこをしっかり観光の面から応援していくということが大事」と語った。