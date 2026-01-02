壇蜜「入退院の繰り返しを経て2年」心境つづる　新年あいさつブログで1年ぶり顔出しショットは「変顔」風に

タレントの壇蜜さんが2025年12月31日にブログを通じてこの1年を振り返り近況をつづるとともに、26年1月1日に新年のメッセージを寄せた。ブログで公開するのは約1年ぶりの近影を「変顔」風ショットで久しぶりに披露している。

「まだ2年かもう2年かどっちだろう...？」

壇蜜さんは23年、体調不良などを理由に休養し、入退院を繰り返した。24年9月に公開したブログでは、「心身不調により1年の30％以上を入退院に費やし」たことなども明かしていた。

25年12月31日のブログ「あくまで、自分だけの。」では、「1年を少しふり返って書いてみようかな」と切り出し、現在の体調や生活について振り返った。

現在の状態については、「入退院の繰り返しを経て2年、まだ2年かもう2年かどっちだろう...？ これはどっちも当てはまるなと考えています」という。「いまだ通院はしているからまだ2年だし、あっと言う間に45歳になったからもう2年、ですものね」と心境をつづった。

また、「再入院もしないですみ、入院が必要そうな予兆を感じる時がグッと減ったような気もして」と前進していることを明かし、「一喜一憂はしてはいけませんが、『仕事、家事、同居人たちのケア』を粛々とこなして何とかここまできました」と振り返った。