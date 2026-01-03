暗黙の了解が破られ...初売りの行列にしれっと割り込み　撃退した紳士が放った「気品あふれる一言」

2026年が明けた。年明けの風物詩で楽しみのひとつといえば、百貨店の初売りだ。福袋を目当てに早朝から人が集まり、寒さの中で開店を待つ行列ができる。

しかし、混雑する場面ほど起きやすいのが、列の途中に「知り合いだから」と合流する「割り込みトラブル」だ。

あるデパートの初売りに訪れた山田真由子さん（仮名・40代）は、2025年の年明け、まさにその瞬間に遭遇した。

「あ、いたいた～」と近づく女性 合流の空気に凍る行列

山田さんは前年、朝7時から並んだものの、目当ての福袋を逃してしまったという。

「今年こそはと思って、始発で向かいました。まだ6時台だったのに、すでに長い列ができていたんです。みんな静かに、寒さに耐えながら開店を待っていました」

例年、このデパートの初売りには数千人規模が並ぶこともある。列を確認する係員も配置されていたが、常に付き添っているわけではなく、すべてを見切れている状況ではなかった。

しばらくすると、列の前方から「あ、いたいた～」という声が聞こえた。

山田さんの少し前に並んでいた2人組の女性に向かって、ひとりの女性が近づいてきたのだ。様子からして、列の途中に合流しようとしているように見えたという。

「どう見ても途中から並ぶ感じでした。でも、こういう場面って声をかけづらいんです。注意したらトラブルになりそうで......」

周囲も同じ気持ちだったのだろう。列の空気は一気に重くなり、後ろのほうかたは小さく「えー」というつぶやきも聞こえたという。

それでも当人たちは気にする様子もなく、合流が成立しそうになった。そのときだった。