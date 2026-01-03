J-CAST ニュース

パソコンが買えない！世界的「メモリ不足」で大手PCメーカーが一時販売停止　原因は？いつまで続くか？

2026.01.03 12:00
経済班

   世界的な「メモリ不足」が大きな話題と化している。

   例年では、各PCメーカーは年末年始になると、競うように値下げセールを実施する。アメリカでは「安売りセールの季節」はブラックフライデーだが、日本人にとってのそれはやはり年末年始だろう。正月に家電量販店に行けば、ノートPCの入った福袋というのも見かける。

   しかし、2026年の正月は「この機会を逃すと、PC自体が購入できなくなってしまうのでは？」という不安が漂っている。それだけメモリ不足に起因するPCの供給不足は深刻な状況になっているのだ。

  • 世界的な「メモリ不足」の背景は（写真はイメージ）
  • マウスコンピューターのX（＠mouse_computer）より
  • 世界的な「メモリ不足」の背景は（写真はイメージ）
マウスコンピューター、PC販売を一時停止

   25年12月23日、マウスコンピューターが衝撃的な発表を行った。マウスコンピューター公式サイトでは「現在、想定を大きく上回るご注文をいただいていることにより、納期遅延が発生し大変ご迷惑をお掛けしております。お客様への適切な対応と製品品質の維持を目的として、下記対象製品の販売を一時停止させていただきます」と明かしたのだ。

   販売を停止する対象製品としては「公式Webサイト上で販売している mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIV パソコン製品」で、期間は25年12月26日～26年1月4日。販売再開は26年1月5日からの予定だという。

   このようなPCの一時販売停止措置は、PCのパーツ不足が要因にあると見られる。特に一般向けPCのメモリ性能を担うDRAMは、価格が高騰している。なぜか？

価格高騰の原因は「生成AI」か
