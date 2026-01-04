「台所、お願いね」「まだ結婚しないの？」30代独身女性の実家帰省が苦痛　令和になっても価値観変わらず

年末年始の帰省といえば、「家族とゆっくり過ごす時間」というイメージが強い。しかし実際には、帰省を終えたあとに疲労感を抱く人も少なくない。

アンビシャスが実施した「お正月の帰省と家事の本音」に関するアンケート調査（2025年1月発表。回答数は400サンプル）によると、帰省後、または帰省してきた家族が帰ったあとに「疲れがある」「多少疲れがある」と答えた人は、71.5％に上るという結果が出ている。疲労の理由としてもっとも多かったのは、「帰省中の大人数の食事用意・片づけ」（65.3％）だった。

帰省の実態は、必ずしも「休暇らしい休み」とは言い切れないようだ。

田中真由子さん（仮名・30代）も、帰省後に強い疲れを感じたひとりだ。24年末、「この時期には帰省するものだよね」という周囲の空気に押され、実家へ向かったという。

「台所、お願いね」からはじめった役割分担

「久しぶりに家族に会えるのは楽しみでした。でも、帰省ラッシュや交通費を考えると、出発前から正直しんどかったです」

実家に到着し、あいさつを済ませて間もなくだった。

「台所、お願いね！」

特別な相談があったわけではない。ただ、そのひと言で自然とエプロンをつける流れになった。配膳、洗い物、料理の補充......。田中さんは台所と居間を何度も行き来していたという。

一方で、親戚たちは座ったまま会話を続けていた。立って動いていたのは、田中さんと母親だけだったそうだ。

「誰かが決めたわけじゃないのに、気づいたらそうなっていました」

親戚が集まるにつれ、話題は私生活へと移っていった。

「まだ結婚しないの？」

「仕事もほどほどにしたほうがいいんじゃない？」

「女の幸せは家庭だよ」

悪意があるとは思わない。それでも、一つひとつに気を遣う言葉だった。田中さんは笑顔で受け流し、再び台所へ向かった。