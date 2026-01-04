米国の対ベネズエラ「極めて深刻な軍事攻撃」で駐日大使館が声明　まさかの誤表記、にじむ緊迫度

米トランプ大統領は日本時間の2026年1月4日未明に会見を開き、ベネズエラの首都・カラカスなどを攻撃し、反米左派として知られるマドゥロ大統領を拘束したことを発表した。

こうした事態を受け、駐日ベネズエラ大使館の公式Xアカウントは3日夜、Xで日本語による声明を公開した。

「平和と安定を脅かし、何百万人もの人々の生命を深刻な危険にさらしている」

トランプ氏は会見で、適切な政権移行が実現するまでのあいだ、米国がベネズエラを運営すると説明した。米司法当局も麻薬密輸などの罪でマドゥロ夫妻をニューヨーク州で起訴したことを発表している。

駐日ベネズエラ大使館は3日、日本語での「声明」を公開し、米国の行動を非難した。

「ベネズエラ・ボリバル共和国ベネズエラ・ボリバル共和国は、現在のアメリカ合衆国政府が、共和国の首都カラカス、およびミランダ県、アラグア県、ラ・グアイラ県の民間および軍事施設において、ベネズエラの領土と国民に対して行った極めて深刻な軍事攻撃を、国際社会に対して拒否し、非難し、告発する」

その理由として、「この行為は、主権の尊重、国家の法的平等、武力行使の禁止を規定した国連憲章、特にその第 1 条および第 2 条に対する明らかな違反である」と指摘。「このような侵略は、国際的な平和と安定、特にラテンアメリカおよびカリブ海地域の平和と安定を脅かし、何百万人もの人々の生命を深刻な危険にさらしている」と訴えた。