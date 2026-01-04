このままだと日中間で「偶発的衝突が起きて戦争直前に」、佐藤優氏が池上彰インタビューで警告

2026年1月3日放送の特別情報番組「テレ東は知の駅伝」（テレ東）でテレビにはほとんど登場しない作家で元外交官の佐藤優さんが出演、今年の国内外情勢を大胆予測した。MCの池上彰さんとは共著もあり、佐藤さんの母校（埼玉県立浦和高校）に佐藤さんの呼びかけで池上さんが講演に出向くなどお互いの信頼関係で実現したインタビューだ。

「盧溝橋事件」のような事件が起きる恐れがある

佐藤さんは長年の外交官生活から得た経験や、膨大な資料を読み解く分析力を駆使して国内外の情勢を解読する著作も多数出版している。この日の放送でも池上さんのインタビューに答えて、高市政権の今後やアメリカとの向き合い方などを独自の分析で話した。

高市首相の台湾有事発言で冷え切っている日中関係の今後を予測した。権力が集中している習近平体制に対し「怖いのは今、日本は南西諸島にシフトしており、与那国島なんて要塞化している。（その中で）一定のタイミングで突然、日中の間で銃撃戦が起きるんです、偶発的に。盧溝橋事件（のような）が起きるんです」と予想する。「お互いに『相手が撃った』と言うわけですね。それぞれ高市総理、習近平（国家主席）に『相手が撃った』と（情報を）あげると『ふざけるな』ということで戦争直前になっちゃう（恐れがある）」と話した。