岡本和真、ブルージェイズ入りでキム・ヘソン危機？トレード説再浮上で「去就大きく揺れ動く」韓国メディア報道

韓国スポーツメディア「エクスポーツニュース」（ウェブ版）が2025年1月5日、大リーグのトロント・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）の特集記事を組み、岡本の移籍によりロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手（26）の立場が危うくなる可能性があると報じた。

「キムの居場所狭まる？」

ブルージェイズは5日、巨人からポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦した岡本を獲得したことを発表した。

米メディアによると、契約は4年総額6000万ドル（約94億円）で、契約ボーナスの500万ドル（約７億8000万円）が含まれる。オプトアウト（契約破棄）条項は盛り込まれていないという。

野球人気が高い韓国では、巨人の元主砲である岡本の注目度が高く、複数のメディアがブルージェイズ入りを速報した。

「エクスポーツニュース」は、岡本の移籍を韓国出身大リーガー、キムと関連付けて報道した。

岡本がブルージェイズ入りしたことで、キムのチーム内での立場が危うくなる可能性に言及。「キム・ヘソンまた揺れる？岡本がトロント行き→ビシェットのドジャース行き急浮上→キムの居場所狭まる？」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「ブルージェイズが岡本和真を電撃獲得した中、ドジャースがボー・ビシェットを獲得する可能性が再び浮上した。これによりドジャースのユーティリティ内野手キム・ヘソンの立場が再び揺らぐ可能性がある。米メディアによると、ヤンキース、カブス、ドジャースが、ビシェット側と基本的な接触を進めており、この3球団はレッドソックス、元所属チームのブルージェイズに続き、新たに獲得競争に参入した状況だ」と伝えた。

ビシェットは25年シーズンまでブルージェイズでプレーした27歳の内野手。オールスターゲームに2度出場を果たした実力者で、今シーズンは139試合に出場し打率.311、18本塁打、94打点を記録した。守備にも定評があり、ポジションはショートを守っている。