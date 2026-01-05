年末年始に「自分の将来について真剣に考えた」→仕事始めに「退職代行サービス」依頼急増　

年末年始休暇明けの出社時に同僚などが退職している「あけおめ退職」。マイナビの調査によれば、正社員の約3割がこの現象を経験しており、とくに20代では4割を超える。こうした中、退職代行サービスの利用も年明けに集中する傾向が見られる。

多くの企業が仕事始めを迎えた2026年1月5日、退職代行サービスの「元祖」として知られる「EXIT」への依頼が急増した。運営会社代表の新野俊幸氏は、月初めの平均的な依頼数と比較して約2倍に増えたとJ-CASTニュースの取材に明かす。その理由について、「あけおめ退職は、単なる年末年始の気分的な出来事ではなく、構造的な意思決定だと捉えています」と分析した。

年末年始に「辞めたい」と思う正社員は約3割

マイナビが25年12月18日に公開した上記調査によると、正社員の約3割（30.8％）が年末年始休暇を通じて「会社を辞めたい」と思ったことがあるという。

また、中途採用担当者に「退職者が出た長期休暇」を複数回答で聞いたところ、「年末年始休暇」が最多（36.6％）に。さらに「退職者がもっとも多かった長期休暇」を単一回答で聞いても、「年末年始休暇」が最多（23.4％）だった。

いわゆる「あけおめ退職」についても調査している。これは、年末年始休暇明けに出社したとき同僚などが退職している経験を指す。正社員の28.4％が「あけおめ退職」を経験し、20代では約4割（41.1％）と他年代より高い傾向にあった。

実際に、退職代行サービス「EXIT」を26年1月5日に利用したユーザーも急増。運営会社EXIT代表の新野氏によると、「自分の将来について真剣に考えた結果」という退職理由が目立ったという。