中国地方で最大震度5弱　緊急地震速報が鳴ったらどうする？政府広報Xが拡散

2026年1月6日10時18分ごろ、中国地方で最大震度5弱を観測する地震が発生した。

内閣府政府広報の公式Xアカウントは地震に際し、「緊急地震速報 発表時に取るべき行動とは？」として、緊急時の対応をまとめた画像を公開している。

長周期地震動階級4「極めて大きな揺れ」を観測

10時18分に発生した島根県東部を震源とする地震では、マグニチュード6.2、最大震度5強を観測した。28分ごろには最大震度5強、37分ごろには最大震度4と、断続的に地震が続いている。

SNSでは、「緊急地震速報」「地震大丈夫」「震度5強」「中国地方」「身の安全」など、地震に関連するワードが続々とトレンド入りしている。

気象庁の発表によると、一部地域では「長周期地震動」の最大指数である「階級4」に相当する地震が発生したという。長周期地震動階級は、「高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から 4つの段階に区分した揺れの大きさの指標」だ。

「極めて大きな揺れ」とされる階級4では、人は「立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる」、室内の状況は「キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある」という。

なお、こうした情報は「発生する可能性がある被害」であり、「これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合」もある。「全ての現象が発生するわけではありません」としている。