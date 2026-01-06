J-CAST ニュース

中国地方で最大震度5弱　緊急地震速報が鳴ったらどうする？政府広報Xが拡散

2026.01.06 12:00
社会班

   2026年1月6日10時18分ごろ、中国地方で最大震度5弱を観測する地震が発生した。

   内閣府政府広報の公式Xアカウントは地震に際し、「緊急地震速報　発表時に取るべき行動とは？」として、緊急時の対応をまとめた画像を公開している。

  • 緊急地震速報が鳴ったらどう行動？（写真はイメージ）
    緊急地震速報が鳴ったらどう行動？（写真はイメージ）
  • 屋内、エレベーターではこう行動（政府広報のXから）
    屋内、エレベーターではこう行動（政府広報のXから）
  • 屋外ではブロック塀から離れることが大事だ（政府広報のXから）
    屋外ではブロック塀から離れることが大事だ（政府広報のXから）
  • 緊急地震速報が鳴ったらどう行動？（写真はイメージ）
  • 屋内、エレベーターではこう行動（政府広報のXから）
  • 屋外ではブロック塀から離れることが大事だ（政府広報のXから）

長周期地震動階級4「極めて大きな揺れ」を観測

   10時18分に発生した島根県東部を震源とする地震では、マグニチュード6.2、最大震度5強を観測した。28分ごろには最大震度5強、37分ごろには最大震度4と、断続的に地震が続いている。

   SNSでは、「緊急地震速報」「地震大丈夫」「震度5強」「中国地方」「身の安全」など、地震に関連するワードが続々とトレンド入りしている。

   気象庁の発表によると、一部地域では「長周期地震動」の最大指数である「階級4」に相当する地震が発生したという。長周期地震動階級は、「高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度や、家具や什器の移動・転倒などの被害の程度から 4つの段階に区分した揺れの大きさの指標」だ。

   「極めて大きな揺れ」とされる階級4では、人は「立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる」、室内の状況は「キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある」という。

   なお、こうした情報は「発生する可能性がある被害」であり、「これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合」もある。「全ての現象が発生するわけではありません」としている。

「周囲の状況に応じて、速やかに慌てずに、まず身の安全を確保する」
続きを読む
1 2
全文表示
中国地方
地震
緊急地震速報
身の安全
姉妹サイト