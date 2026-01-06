「ベネズエラ攻撃の目の先には中国がある」　アメリカの軍事介入に「中国はやられたと思っている」と専門家

プーチン大統領や習近平国家主席のお株を奪うような米国トランプ大統領のベネズエラへの武力行使に世界も困惑だ。2026年1月6日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は、電撃的な軍事行動でマドゥロ大統領を拘束したトランプ大統領の思惑と今後について取り上げた。

ベネズエラ攻撃は中国とのディール材料になる？

マドゥロ大統領が拘束された3日に「前例のない軍事的侵略」とアメリカを批判していたロドリゲス副大統領が翌日には「国際法の枠組みの中でお互いの発展を目指して協力する」という声明を出し、一転融和姿勢に見える。

キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは「一言で言うと『もしも言うことを聞かなかったら再び攻撃する』というトランプの脅しが効いたのがまず一つ。それと今でもベネズエラの周りの海域は封鎖されていて、ある意味首を絞められている状況が続いている。この二重の圧力によってアメリカ側に妥協した形になった」と解説した。

スペシャルキャスターの武田鉄矢さんが「アメリカの行動の裏にロシアと中国という2つの国がちらついて見える。やはりこの2国が力をなすことをアメリカは嫌っているのでしょうか」と聞く。峯村さんは「ベネズエラ攻撃の目の先には中国がある。4月に訪中して習近平さんと会談することになるが、今回のベネズエラの件は交渉する際の材料になる」と話した。