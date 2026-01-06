J-CAST ニュース

【大リーグ】日本3選手の契約は「NPBの屈辱」、韓国メディアばっさり...1億ドル以上の大型契約予想も「現実は違った」

2026.01.06 16:40
スポーツ班

   韓国スポーツメディア「スポーツソウル」は2026年1月5日、今オフ大リーグ球団に移籍した日本人選手の特集記事を組み、大型契約を結べなかった3選手の契約を「NPBの屈辱」と表現した。

日本人最高は岡本の4年6000万ドル

   今オフ、日本プロ野球から村上宗隆内野手（元ヤクルト、25）、岡本和真内野手（元巨人、29）、今井達也投手（元西武、27）の3選手が、ポスティングシステムを利用して大リーグ球団に移籍した。

   村上は25年12月22日にシカゴ・ホワイトソックスと契約合意に至った。米メディアによると、2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んだ。

   年明けには岡本と今井それぞれが契約に合意した。

   岡本はトロント・ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億円）で合意。契約にはボーナスの500万ドル（約７億8000万円）が含まれ、オプトアウト（契約破棄）条項は盛り込まれていないという。

   一方の今井は、ヒューストン・アストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約した。出来高を含め最大6300万ドル（約98億9100万円）で、1、2年目のシーズン後にオプトアウト条項が付くという。

   この3選手に関して当初、米メディアは、大型契約を予想していた。複数球団による争奪戦が展開され、契約期間は5年から6年の長期で、1億ドル以上（約157億円）の大型契約を予想するメディアもあったが、実際は岡本の4年6000万ドルが最高だった。

   「スポーツソウル」は、今オフの大リーグ・フリーエージェント（FA）市場を踏まえ、3選手の契約について言及した。

「村上、岡本、今井らが山本を夢見たが、現実はまた違った」
