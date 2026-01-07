青学主将のガッツポーズは「軽率だった」、サッカー元日本代表が持論...理解できる部分あるが「問題は誰に向けたか」

サッカーの元日本代表・近藤直也氏（42）が、2026年1月5日に自身のXを更新し、第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で総合優勝を果たした青山学院大学の黒田朝日主将（4年）の「ガッツポーズ」について「軽率だった」との見解を示した。

「相手チームの監督が乗っている車に向けてやったという文脈を考えると」

インターネット上で波紋を広げたのは、5区を担った黒田のパフォーマンスだ。驚異的な追い上げを見せ、先頭の早稲田大学の工藤慎作（3年）を追い抜く直前に、早稲田大学の花田勝彦監督（54）が乗る運営管理車に向かってガッツポーズをとった。

この動画がSNSで拡散されると、インターネット上で賛否の声が上がり、元箱根ランナーからも様々な意見が出た。

このような状況の中、サッカーの元日本代表の近藤氏がXで自身の見解を示した。

Xでは「箱根駅伝で話題になっているシーンについて、元プロサッカー選手そして教育としてのスポーツに関わってきた視点から、一つの見方として書きます」と切り出し、次のように持論を展開した。

「結論から言うとあのガッツポーズ自体は、競技の熱として理解できる部分はある。ただし、相手チームの監督が乗っている車に向けてやったという文脈を考えると、『大学スポーツ』『箱根駅伝』という舞台では、軽率だったと思う」