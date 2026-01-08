井上尚弥をイラつかせた「バンテージ騒動」、ピカソ陣営の「神経戦」だったのか　識者が説く海外戦の心構え

プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）が2025年12月27日にサウジアラビアで防衛戦を行い、挑戦者アラン・ピカソ（メキシコ、25）を3－0の判定で下した。

井上は「コイツ追い出して」と怒りあらわに

ピカソ戦は、5月に予定している世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、28）との世界タイトル戦に向けての前哨戦ということもあり、ボクシングファンの注目を集めた。試合は、大方の予想通り、井上の圧勝に終わったが、インターネット上で話題となったのは、試合前の「騒動」だった。

試合前の控室で行われたバンテージチェックで、オフィシャルからクレームがつき、バンテージを巻き直すことに。バンテージチェックにピカソ陣営が立ち会ったが、本来1人だけのところに多数の陣営が押し掛け、抗議をしたという。

さすがの井上も通訳に「コイツ追い出してください」と怒りをあらわにした。

バンテージチェックの様子が、SNSで拡散されると、日本のボクシングファンからピカソ陣営に対する批判の声が多数寄せられた。

珍しく井上をイラつかせたピカソ陣営の行動は、果たして「神経戦」だったのか。このようなことはよくあることなのか。J-CASTニュース編集部は、過去に数多くの世界タイトル戦をプロモートしてきたTMKジムの金平桂一郎会長（60）に話を聞いた。

金平会長は今回のバンテージ騒動について、次のように持論を展開した。