井上尚弥に完敗ピカソ、それでも地元メディアに「負け惜しみ」...自身の非力認めるも「顔も体も傷ひとつない」

プロボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）に挑戦したアラン・ピカソ（メキシコ、25）が、地元メキシコメディア「Izquierdazo」（ウェブ版）のインタビュー取材に応じ、井上戦では「無傷」だったことを主張した。

「試合では1度も悪い状態になっていない」

試合は25年12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われ、王者・井上が3－0の判定勝利を収めた。

3人のジャッジが、それぞれ120-108、119-109、117-111で井上を支持。最大12ポイント差がつく圧勝だった。

全勝同士の一戦は、井上の圧勝が予想されていた。結果は、下馬評通り、井上がピカソを寄せ付けなかった。ピカソは、井上の強打に耐えたが、ジャッジの採点が示す通り、ポイントを奪うことすら難しい試合だった。

「モンスター」にプロ初黒星を喫したピカソ。「Izquierdazo」の取材に対して、「この試合から多くを学べると思う」とし、次のように試合を振り返った。

「井上は決して簡単な相手じゃない。パウンド・フォー・パウンド（階級の垣根を超えた最強ランキング）のトップクラスのひとりだ。それでも、リングの上では良い感覚を保てた。1度も悪い状態になったとは思わない。見ての通り、顔も体も傷ひとつない。体調は最高だ。井上は何度もボディーにパンチを当ててきたが、倒れそうになったりすることは1度もなかった」

戦前、井上のKO勝利が予想されたが、結果は判定までもつれた。KOを逃した要因のひとつに、精神的な影響があったようだ。