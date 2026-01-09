「寿命60歳」と宣告された純烈リーダー酒井一圭さん　酒を一滴も飲まないのに脂肪肝、深刻な事態に

テレビ朝日系情報ワイド「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーター・玉川徹さん（ジャーナリスト）が、歌謡コーラスグループ「純烈」メンバーに来ないかと誘われた。

「炭水化物好き」「早食い」「時間食事がバラバラ」

2026年1月9日の放送に「純烈」リーダーの酒井一圭さん（50歳）が出演、数年前に体重が109キロを超えて脂肪肝と診断され、「寿命60歳」と宣告されたことを明らかにした。これを受けて、この日の番組は脂肪肝を特集――。

実は酒井さんは酒を一滴も飲まない。というよりも、飲めない。ところが、ゲスト解説の竹原徹郎・関西労災病院病院長は「脂肪肝の7割、8割は、アルコールを飲まない方なんです」と驚くべき報告をする。脂肪肝の原因はアルコールと思われがちだが、主に食生活の乱れなのだという。「カロリー取りすぎ」「炭水化物好き」「早食い」「時間食事がバラバラ」などだ。酒井さんは、これにすべて当てはまっていた。

と、ここで玉川さんが自分も脂肪肝だと告白。「もっと痩せてた時もあるんですけど、それでも脂肪肝。部分的な、フォーカルと書いてあるから、全面がということじゃないんだけど......」と心配顔で話す。