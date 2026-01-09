「3万円払ったのに...」声優イベント支援したファン嘆く　主催者が突然連絡絶つ...クラファン200万円の行方は

人気声優らが出演予定だった朗読劇「クイーンバイオレット・ゲーム」について、声優らが主催者と連絡が取れないなどとして、次々に辞退などを表明する騒ぎになっている。

このイベントでは、クラウドファンディングで約200万円が集まり、チケット販売も始まっている。クラファンに支援したファンからは、「返金されるのか」などと不安も広がっている。

「公演開催は難しい」と声優らが次々に出演を辞退

クイーンバイオレット・ゲームの公式サイトによると、イベントは、紫の女王が仕掛けたゲームで大金獲得などを目指すもので、観客が投票などを通じて参加できる。2024年6月に初演され、第2弾で終了予定だったが、変更されて今回は完結編となっている。

公演に先立って、クラファンが25年2月に資金調達プラットフォーム「CAMPFIRE」上で始まり、同3月までに215人から197万円が集まった。25年4月に支援者への特典に当たるリターンが始まったとし、6月からは5000～9000円のチケットも販売されている。

ところが、26年2月26日～3月1日に東京都内の会場で上演される予定を前に異変が起きた。

人気ゲーム「アイドルマスター」シリーズなどで知られる声優らが、1月6日に12人の連名で、主催者と連絡が取れず、「公演開催は難しい」などとする声明を公式Xなどで出した。

それによると、主催者で脚本家の渡辺流久里氏について、入院するとのやり取りを最後に、25年9月から連絡が取れない状態が続いているという。渡辺氏の主導でクラファンを行ってチケットも管理しており、公演中止を明言できないものの、たとえ連絡が取れても公演開催は難しいとした。

最も懸念しているのが、クラファンで支援したりチケット代を支払ったりしたファンへの対応だという。法的機関への相談も視野に入れながら、渡辺氏への対応を続けると明かした。その後、声優らが公式Xなどで、出演を辞退するとの声明を次々に発表している。