「食べログ」と「ぐるなび」、老舗グルメサイトの業績が好調　グーグルマップやインスタあっても...確かな強み

「食べログ」と「ぐるなび」、老舗グルメサイトの業績が好調だ。

食べログを運営するカカクコムの2025年3月期決算では、食べログ事業の売上高は335億円と前年比20.2％増と過去最高を更新。一方、赤字に苦しんでいたぐるなびも25年3月期に5年ぶりに黒字転換を果たした。

飲食店探しのツールとしてグーグルマップやインスタグラムが台頭する中、なぜ食べログとぐるなびは好調を維持できているのか。

食べログ、売上335億円で過去最高 ぐるなび、5年ぶりの黒字転換

カカクコムの25年3月期の食べログ事業の売上高は334億7300万円（前期比20.2％増）と過去最高を記録した。25年3月期の年間ネット予約人数は約1億600万人にも上る。

一方、長年赤字に苦しんできたぐるなびにも転機が訪れた。ぐるなびの25年3月期の売上高は134億5800万円（前期比3.7％増）、営業利益は2億6200万円となり、5年ぶりの黒字転換を達成した。

背景にあるのが、18年に締結した楽天グループとの資本業務提携だ。25年3月期決算説明資料によれば、楽天ID連携会員向けに「幹事ランク制度」というロイヤリティプログラムを導入。

これは、来店人数に応じて楽天ポイントを付与する仕組みで、連携会員ほど大人数で外食を楽しむ傾向が強まっている。同年度第4四半期時点で、楽天ID連携会員の1組当たり平均来店人数は4.72人と、非連携会員（3.21人）の約1.5倍に達した。

ぐるなびはコロナ禍で加盟店の解約が相次ぎ、20年3月期から4期連続で赤字だった。だが、「楽天エコシステム」への組み込みが奏功し、復活の糸口をつかんだ形だ。