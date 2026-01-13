巨人・阿部監督「若手育成」発言、元エース「98％くらい同じ考え」...1か月前のラジオで「持論」が賛否

プロ野球巨人の元エースで野球解説者の江川卓氏（70）が、2026年1月10日にユーチューブを更新し、巨人・阿部慎之助監督（46）の発言について、「98％くらい同じ考え」と賛同した。

「育てるといったら、多分最下位になる」

江川氏が賛同した阿部監督の発言は、25年12月13日に放送されたラジオ番組「ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」に出演した際の発言だ。

スポーツ紙によると、阿部監督は若手育成に関して「育てるって言っても、やはり勝たないとジャイアンツの場合はいけない。育てると言ったら、たぶん最下位になるので、（1軍は）そういう場所ではないのを理解してもらって。なんとか勝つために、こちら側は考えている」などと語ったという。

阿部監督の発言に対して、インターネット上では野球ファンから賛否の声が上がった。

現役時代、エースとして常勝軍団をリーグ優勝、日本一へと導いた江川氏。阿部監督の発言に関して「98％くらい同じ考え方」とし、こう続けた。

「（周囲が）思っているより（阿部監督は）若手を使っていると思う。2軍から出てきてすぐに使ったりする。発言として、そう言っているが、実際には2軍で活躍した選手を使っている。去年、ずいぶん早く使うなと思いました」

そして、インターネット上で一部ファンから批判の声が上がったことについては、次のように分析した。