「失望を通り越して衝撃」、WBC韓国代表「ベスト8」目標に地元メディアあきれ...「代表チームなら『目標は優勝』と叫ぶのが当然」

韓国スポーツメディア「スポーツソウル」は2026年1月9日、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、自国代表の目標の低さに失望をあらわにした。

韓国代表は3大会連続でWBC1次ラウンド敗退

WBC韓国代表は9日、キャンプ地のサイパンに出発した。韓国プロ野球（KBO）リーグの選手を含む28人がキャンプを張る。

「スポーツソウル」によると、キャンプ前にリュ・ジヒョン監督（54）は、WBCの目標として「ベスト8」を掲げたという。

韓国代表は、ここ最近、国際舞台で低迷が続きWBCでは、3大会連続で1次ラウンド敗退を喫している。このような背景もあり、リュ監督は「優勝」ではなく、現実的な目標として「ベスト8」を掲げたようだ。

野球人気の高い韓国ではWBCが注目され、複数のメディアが今回のリュ監督の目標を速報した。

「スポーツソウル」は、「目標がベスト8とは...WBC代表チーム、ここまでか」とのタイトルで記事を展開し、失望を隠さなかった。

同メディアは、新年早々から代表チームがサイパンでキャンプを張ることについて、「2013年から本選ラウンド進出に失敗したWBC代表チームの意志が、それだけ強いという意味だ」と指摘しつつ、リュ監督が掲げた目標に関して次のように言及した。