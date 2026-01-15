叱責された選手が「緊急で話し合いを始めるほどの剣幕」　金明輝監督解任から10日、J1アビスパが「コンプラ違反」内容説明

サッカーJ1のアビスパ福岡が2026年1月14日、金明輝監督との契約解消について、報告と謝罪の声明を公開した。

「問題を防止することができなかったことを深く反省」

アビスパ福岡は5日、「コンプライアンスに抵触する行為」を理由として金氏との契約を4日付で解消したことを発表していた。この時点では、「事実関係の整理ならびに適切な対応を進めている段階にある」として、コンプラ違反の内容について説明していなかった。

今回の報告では、「まずは、金明輝氏との契約解消に至った経緯により、精神的なご負担をおかけした皆様に対し、心よりお詫びを申し上げます」と謝罪。

「今回の問題を防止することができなかったことを深く反省」とした上で、「アビスパ福岡に関わる全ての皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしました」と振り返った。

問題については「昨年末」から調査を進めていたとし、結果の公表については関係者への影響やプライバシーへの配慮の観点から、発表できる内容には一定の制約があったと説明。対応を進める過程で一部報道が先行したという。

本件をめぐっては、週刊文春が12日、「【独占入手】J1アビスパ福岡・金明輝監督『電撃解任』 内部文書に記された3つのパワハラ事案」として、ウェブサイトで具体的な事案を報じていた。

クラブは「今回の事案においては、問題事象を報告・共有する基準が十分に確立されていなかったこと、また、コンプライアンス違反を適時・適切に把握し、それを是正する体制が十分に機能していなかったことが要因であるとの第三者弁護士からの指摘を、クラブとして真摯かつ重く受け止めております」と振り返った。