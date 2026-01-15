「KBOは2Aに近い」、米酷評に韓国メディア不満 「逆輸出成功」事例複数あるが...「高水準リーグとして認識されていない」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年1月13日、大リーグの特集記事を組み、米メディアが韓国プロ野球（KBO）リーグを酷評したことに不満をあらわにした。

「NPBは大リーグとマイナーリーグ3Ａの間」

同メディアは、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」（ウェブ版）が報じた記事を紹介。「ジ・アスレチック」は、ここ最近、大リーグの投手が日本と韓国に活路を見出す動きが活発化していることをテーマに記事を展開した。

記事では、日韓のリーグ経験者が大リーグに復帰するケースが増えたことを指摘し、復帰した投手に対して、スカウトら大リーグ関係者が懐疑的な目を向けているとした。

その中で、あるスカウトは日韓のプロリーグに関して「NPB（日本プロ野球）は大リーグとマイナーリーグ3Ａの間、KBOはマイナーリーグ2Ａレベルに近い」と評価したという。

「スポーツ朝鮮」は、「ジ・アスレチック」の評価に対して、「エリック・フェッド、メリル・ケリー、クリス・フレクセンなど、KBOからの逆輸出成功事例は複数存在するが、米国においてKBOリーグは依然として高水準のリーグとして認識されているわけではない」と不満を示した。

記事では、KBOリーグに対する米メディアの評価は低いものの、今オフ、KBOリーグから大リーグに復帰した事例を挙げた。

大きな注目を集めたのは、KBOリーグの25年シーズンMVPコディ・ポンセ投手（31）だ。25年は29試合に登板して17勝1敗、防御率1.89を記録。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得した。