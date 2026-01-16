キャバクラなど無料紹介する「松山市観光案内所」に困惑の声　「誤認される恐れ」市は県警と対応協議

愛媛県松山市の中心部にある繁華街で、「松山市観光案内所」と名乗る風俗店紹介の無料案内所がオープンし、市は、「市の関連施設と誤認される恐れがある」と懸念している。

県警に連絡して対応してもらっているが、名前を変えないまま、半年近く営業している。止めさせる法的な根拠はないといい、県警では、「今後どうするか検討している」と取材に明かした。

「市の施設か」これまでに数件問い合わせ

入口付近の2か所に大きく、「松山市観光案内所」の看板が出ている。店の外観も、茶色を基調とした地味なデザインで、とても風俗案内所には見えない。

看板には、英語と韓国語で「案内所」の表記があった。

この案内所について、2026年1月15日、改名などさせる法的根拠がなく、市が困っているらしいとXで投稿があり、大きな話題になった。

案内所は、25年9月にオープンし、キャバクラやスナックなどを無料で紹介している。

実は、JR松山駅には、駅名が前に付いているだけでまったく同じ名前の施設がある。松山観光コンベンション協会が市の補助金で運営する観光案内所だ。

市の観光・国際交流課によると、今回の案内所について、「市の施設か」とこれまでに数件問い合わせがあったという。その紛らわしさから、10月の県議会でも、議員から質問が出たほどだ。

地元紙の愛媛新聞も、同月18日付ウェブ版ニュースで取り上げ、案内所の代表は、観光客が利用しやすい名前にしたと説明し、誤解させる狙いはないと主張したという。案内所には、「18歳未満の方の入店は堅くお断り致します」との貼り紙もあったとした。

とはいえ、市民などの疑問はくすぶっているようだ。