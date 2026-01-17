イオン、なぜ首都圏・近畿圏で食品スーパー大再編したか　格安チェーンとの競争激化...大胆な戦略転換

イオンは2025年12月22日、首都圏と近畿圏のスーパーマーケット（SM）事業を再編すると発表した。

2026年3月1日付で首都圏に新生「イオンフードスタイル」、近畿圏に新生「ダイエー」を始動させ、グループの「連邦制経営」を見直す大胆な戦略転換に踏み切る。

背景には、オーケーやトライアルといった格安チェーンの台頭と、物価高が続く中での競争激化がある。国内スーパーマーケット市場は今、仁義なき戦いの時代に突入している。

首都圏126店舗を「イオンフードスタイル」に統合

イオンは首都圏のSM事業を再編し、「イオンフードスタイル」を創設する。これは、イオン子会社であるユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（USMH）傘下のマックスバリュ関東が、ダイエーの関東事業とイオンマーケットを統合するかたちで誕生する。

新会社は首都圏に126店舗を展開し、東京都23区内の店舗数は58店舗（全体の約46％）、東京都全体は82店舗（全体の約65％）となる。都心部に集中した店舗網を活かし、生鮮・デリカ強化や自社開発、産地調達、製造体制の構築を進める。

この統合により20～24億円のコスト削減効果を見込んでおり、イオンフードスタイルは2030年度の売上高2400億円を目指す。2026年度には20店舗強のリニューアルも計画しており、積極的な店舗刷新も並行して進める方針だ。