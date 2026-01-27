「高市さんは好きだけどこの候補は嫌だという人」は誰に　内閣支持率は高いが自民党支持率がイマイチな選挙戦

衆院選がスタート、2026年1月27日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は今回の選挙でどのような基準で投票したらいいのかが話題になった。

「総理大臣と自民党総裁を使い分けるのはよくわからないが」

2月8日の投開票日に向けて各党党首らがさっそく街頭に立って支持を訴える姿を映像で流し、1月24、25両日に行ったFNN世論調査の結果を発表したが、高市内閣の支持率は70.8％と5ポイントほど下がったものの相変わらず高率をキープしている。「支持しない」は昨年12月から逆に5ポイントほどあがって23.4％となった。

政治ジャーナリストの青山和弘さんは「真冬の短期決戦ということでいろいろ思いはあることがこの支持率低下にも表れたかもしれないが、まだ70％台ということを自民党にとってはこれを生かさない手はない。この70％が本当に投票行動につながるのかどうかが1つの焦点だ」と話した。

さらに各党があげている「消費税減税」について、高市首相が昨日の党首会談で自民党の公約は「検討を加速する」だが、総理大臣としては「できたら年度内（26年度）の成立を目指していきたい」と語ったことについて、青山さんは「総理大臣と自民党総裁を使い分けるのはよくわからないが、総理大臣が選挙の時にこういう発言をすれば言葉に責任をともなう」と話し、選挙後の行動にも注視していく必要があると強調した。