中道・安住氏、「5爺」呼ばわり「本当にショック」も...「いいところありますから」　東京「第一声」でこぼす

2026年1月27日に公示された衆院選で、中道改革連合の安住淳共同幹事長が東京・府中市内で応援演説に臨んだ。「第一声」を地元の宮城県石巻市で行ってから駆け付けたという。

中道は、野田佳彦共同代表が青森県弘前市、斉藤鉄夫共同代表は堺市でそれぞれ第一声に臨んだが、幹部が公示後に東京都内で演説するのは安住氏が初めて。

「どうせうまくいくわけない」には「そうはいきませんよ！」

安住氏は「中道」について「自民党に匹敵する『大きなかたまり』としてスタートできた」とアピール。さらに、

「過去、与野党で分かれていましたから、もうマスコミもジャーナリストも『なんかどうせね、うまくなんかいくわけないから』と思ってるんだけども、そうはいきませんよ！」

と力を込めた。

さらに、本予算成立前の衆院解散を

「ちゃんと予算の審議をした上で、4月に皆さんに予算をお届けして、国民の皆さんに迷惑かけないように、解散したら良かったんじゃないですか？」

などと批判した。

安住氏をめぐっては、党が公開した動画が一部で話題になっている。「【炎上】SNSの嫌われ者！安住幹事長を呼び出して、なぜ嫌われてるのか聞いてみた！」と題した動画だ。党名とロゴの発表会見に登壇した5人の中に、若い人も女性もいなかったことから、携帯電話の「5G」にかけて「5爺」と呼ばれていることを指摘されて、安住氏が「俺も？」とショックを受ける内容だ。