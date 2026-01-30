今季の中日は「Aクラス」、阪神のライバル1番手？ 元ヘッドコーチ「選手を固定できるだけの力ついてきた」

プロ野球中日の元ヘッドコーチで野球解説者の片岡篤史氏（56）が、2026年1月29日に公開された野球解説者・高木豊氏（67）のユーチューブ動画に出演し、中日の今季成績について「Aクラス入り」を予想した。

「中日は昨季阪神に唯一勝ち越したチーム」

現役時代、日本ハムと阪神でプレーした片岡氏は引退後、21年オフに中日の2軍監督に就任した。24年にはヘッドコーチとして、PL学園高校の同級生である立浪和義監督（56）を支えた。

24年シーズンを最後に退団し、現在は野球解説者、ユーチューバーとして活躍している。

動画では、26年シーズンの中日の戦力を分析した上で、片岡氏が独自の視点から展望を語った。

井上一樹監督（54）1年目の25年は、63勝78敗2分けの勝率.447でリーグ4位に終わった。3年連続の最下位から抜け出したものの、3位・巨人と8ゲーム差を付けられ、Aクラス入りはならなかった。

井上監督2年目の今シーズンはどうなるのか。片岡氏は次のように分析した。

「タイガースはメンバーも揃っていて、昨年の優勝チームなので、予想していくとひとつ抜けている。他の5チームの戦力を比較したときに、タイガースのライバル1番手に挙げられるのが、ドラゴンズだということは分かる。昨年、タイガースに唯一勝ち越したチーム。選手を固定できるだけの力がついてきた」

25年セ・リーグは、阪神が2位DeNAに13ゲーム差をつけリーグ優勝を果たした。圧倒的な強さを見せた阪神だが、唯一負け越したのが中日だ。25度対戦し、12勝13敗で負け越した。

さらなる飛躍を目指す中日の26年は、大きな転換期となりそうだ。