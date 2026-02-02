「優先順位としてどうなのか」党首討論番組ドタキャンも遊説は行った高市首相　「1回しかなかった」討論だが

高市早苗首相が手のけがの治療のため、NHKの党首討論番組をドタキャンしたことで、野党党首から「逃げた」と批判が出ている。2026年2月2日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）では、レギュラーコメンテーターの玉川徹氏（ジャーナリスト）が、「この番組でもいいから、党首討論をやり直してほしい」と提案した。

その日の午後、地方の演説には駆けつける

高市首相は1月31日の遊説で、「熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました」とXで報告、翌2月1日の午前中に「医務官の方に来ていただき、お薬を塗っていただき、しっかりテーピングもしていただきました」ということで、午前9時からのNHK「党首討論」特番の生出演はキャンセルした。ただ、午後の岐阜と愛知での応援演説には駆けつけている。

「モーニングショー」月曜コメンテーターの猿田佐世さん（「新外交イニシアティブ」代表）は、「お怪我なさったのであれば、病院に行かれるというのも必要なことだと理解するんですけど」としながら、

「他の党の方々と政策をしっかり討論して、（略）国民に考える機会を与えて、投票日を迎えるというのもとても大事なことであって、応援演説にはすぐ行かれているということなので、優先順位としてどうなのかなと思う」

と首をひねる。