【サッカーU-20】日本は7人、韓国はたったの1人...アジア年間ベスト11に韓国メディア衝撃「日韓格差より広がった」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が、2026年2月1日にサッカーU-20の特集記事を組み、日韓の格差がより広がったと報じた。

「1対7は徐々に広がりつつある格差の証左」

国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）は１月30日、25年のU-20アジアベストイレブンを発表した。日本からは、GK鈴木彩艶、DF市原吏音、DF小杉啓太、MF齋藤俊輔、MF佐藤龍之介、FW後藤啓介、FW塩貝健人の7人が選出された。

一方、韓国から選出されたのは、FWヤン・ミンヒョクただひとり。19歳のヤンは韓国の若きエース候補で、U-16、U-17の韓国代表として活躍してきた。韓国メディアによると、25年3月に行われた北中米ワールドカップ（W杯）予選で、韓国代表デビューを飾ったという。

ここ最近、サッカーでは、年代別代表をはじめとする韓国代表が、日本代表に後れを取っている。国際親善試合などで日本代表が韓国代表を圧倒するケースが多く見られ、多くの韓国メディアが、韓国代表の課題を指摘している。

このような状況の中、「OSEN」は「日本なんと7人、韓国たったの1人 IFFHS衝撃発表！ヤン・ミンヒョクがいなかったら...『韓日格差』より広がった」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「日本は実に7名もの選手が名を連ねた。ポジションも多様だ。最前線のストライカー、塩貝健人を筆頭に、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーが選出された。今回の結果は、韓国サッカーと日本サッカーの間に、徐々に広がりつつある格差の証左でもある」と指摘した。