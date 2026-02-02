「見たい選手がほとんど米国に」　ポスティング移籍が続けば「日本のプロ野球はダメになっていく」識者が危惧

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月31日にユーチューブを更新し、ポスティングシステムに関して自身の見解を示した。

「日本のプロ野球が危なくなるというのは想像ついていた」

ポスティングステムとは、移籍システムのひとつで、日本の球団から大リーグ球団に移籍する際に利用するもの。海外フリーエージェント（FA）権を保持していな選手が、大リーグに挑戦するときに、所属球団の承認と手続きを経て移籍するシステムだ。

前所属球団は、選手の保留権を失う代わりに、移籍先の大リーグ球団から譲渡金を受け取ることができる。選手の契約によっては、数十億円もの譲渡金が球団に支払われるケースもある。

動画では、阪神・前監督の岡田彰布オーナー付顧問（68）が、ポスティングシステムに危機感を示したことを紹介し、高木氏が賛同する形で持論を述べた。

スポーツ紙の報道によると、岡田氏はポスティングシステムに関するルール作りを提唱した上で、このままポスティングシステムを利用して大リーグ挑戦が続くと、「日本の野球なんか終わってしまう」などと指摘したという。

岡田氏の意見に賛同した高木氏は、次のように持論を展開した。

「ポスティングをやった（導入した）時点で、日本のプロ野球が危なくなるというのは、想像ついていた。（日本で）見たい選手がほとんど（米国に）行く。夢がどうのこうのと語っていて、世の風潮が『人の夢を奪えないだろう』みたいな。ポスティングに追い風が吹いた瞬間から、日本のプロ野球は危機感を持つべき」

そして、こう続けた。