韓国を泣かせる「柔らかい氷」、適応しているのは開催国イタリアだけ...「転倒の危険性が高い」韓国メディア不満

韓国メディア「ノーカットニュース」（ウェブ版）は2026年2月13日、ショートトラックの特集記事を組み、同競技が行われているミラノ・アイススケートアリーナの柔らかな氷質に言及し「転倒の危険性が高い」と指摘した。

韓国エース「全体的に選手たちが試合を進めるのに苦労した」

ショートトラックは韓国で人気があり、今大会でも多くのメダル獲得が期待されている。今大会では、男子1000メートルでイム・ジョンオン（18）が銅メダルを獲得している。

優勝候補に挙げられた2000メートル混合リレーは、準決勝第2組3位で決勝進出を逃した。レースでは韓国代表選手が、米国代表選手の転倒に巻き込まれて転倒。すぐにレースを再開するも、この転倒が響き準決勝で敗退した。

今大会、ショートトラックで選手の転倒が相次いでいることから、「ノーカットニュース」は「転倒し、流され...ショートトラック強国を泣かせたミラノの『柔らかい氷』」とのタイトルで記事化した。

記事では「2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピックに出場した韓国ショートトラック代表チームが予想外の伏兵に遭遇した。メダル獲得の核心的な変数として浮上したのは、他ならぬ現地競技場の『柔らかい氷質』である」とし、こう続けた。

「代表チームの選手たちは、初戦が行われた直後、イタリア・ミラノアイススケートアリーナの氷質について懸念を表明した。『氷が柔らかく滑りやすいため、転倒の危険性が高い』という指摘だ。男子代表チームのエース、イム・ジョンオン選手は12日の公式練習終了後、『試合当日の氷の状態は練習時よりも良くなかった。全体的に選手たちが試合を進めるのに苦労した』と明かした」