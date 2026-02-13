「ドタキャン」騒動でも圧勝の高市首相、持病の「関節リウマチ」とは？　「日常生活に支障」も...啓発団体に聞いた実態

高市早苗首相率いる自民党が圧勝した衆院選（2026年2月8日投開票）では、選挙戦終盤の2月1日に、与野党党首が生出演・議論を交わすNHK番組「日曜討論」を急遽欠席する騒動があった。遊説で痛めた腕を治療するためだとして、「関節リウマチ」の持病があるとも説明している。

関節リウマチは免疫異常で関節に炎症が起き、骨や軟骨を壊す病気として知られ、高市氏自身は足の一部が人工関節だと過去に公言していた。どのような病気か、啓発団体に実態を取材した。

「手を強く引っ張られて痛めてしまいました」

日曜討論は9時～10時15分放送で、番組公式Xが7時に投稿した告知には、党首の1人として高市氏の名前が並んでいた。しかし欠席となり、自民党の公式Xは「昨日の遊説中に腕を痛め、治療にあたるため」と謝罪した。

11時近くになって、高市氏は「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。 関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と説明。医務官を呼んで薬を塗り、テーピングしたといい、昼からは予定通りに岐阜・愛知で遊説を行った。

一連には政治家から、「昨日、選挙中の握手で腕を痛めたというが、ならばなぜ連絡が今朝になってなのか」（共産党・山添拓政策委員長）、「この後、街頭演説などをしたら、『討論から逃げた』と必ず叩かれる。私も残念に思いました」（参政党・神谷宗幣代表）、「日曜討論ドタキャンでも遊説はするための言い訳投稿。面の皮厚さMAX！」（れいわ新選組・大石あきこ共同代表）、「嫌なものからは逃げ、やりたい事だけはやる。ワガママなお姫様」（社民党・ラサール石井副党首）──といった声が出た。

騒ぎが広がる中、Xでは「リウマチが『ドタキャン／逃げた』というワードと結びつけられて揶揄される状況は凄く辛い」「痛みや苦しみは外からは見えない」などの意見や、リウマチへの理解不足を訴えるユーザーも少なからずいる。