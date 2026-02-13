口内炎と症状が似ている舌がん　「最近はお酒もたばこもやらない若い人でもかかるように」その見分け方

口の中にできる吹き出物のような口内炎。この症状が舌がんと似ているために見分けがつきにくい。2026年2月13日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は最近若年層にも増えてきているという舌がんを話題にとりあげた。

日本口腔外科学会専門医の柴原孝彦さんは「舌がんは口内炎と症状が似ているために放置しているケースが多い。そのままにしておくと舌がんが進行してしまい大変悲惨な結果になる」と警告する。

初期は痛みが出ることが少ないが注意

舌がんで思い出されるのが、2019年に舌がんステージ4と診断されたタレントの堀ちえみさんのケースだ。堀さんが2020年のインタビューで「『口内炎 治らない』というワードでスマホを開けたら、私と同じような舌がんの人の画像がぶわーっと出てきた」と語っている。

どう見分けたらいいのか。柴原さんによると、舌がんの特徴として2週間以上経っても治らない、初期は痛みが出ることが少ない、などがあるという。MCの設楽統さんは「初期に痛みはないのですか」と柴原さんに聞く。柴原さんは「そうです。痛くもかゆくもない。じゃあ、どうやって気づくのかというと、やっぱりよく見て、ベロの色、粘膜の色、その辺から入っていった方がいい」と話す。