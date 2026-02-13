J-CAST ニュース

元ミス東大「ファイナルコール」搭乗＆自撮り炎上→謝罪　「弁解の余地もございません」

2026.02.13 17:55
エンタメ班

   「ミス東大2020グランプリ」で現役の東大院生、タレントの神谷明采さんが2026年2月13日にXを更新し、過去の投稿内容について飛行機利用時のマナー問題が指摘されたことを受けて謝罪した。

「ガンダしてファイナルコールで乗れました」

   神谷さんは11日にXで、飛行機での帰国を匂わせて、「分刻みの戦い　あと9分以内にカウンターにつければ勝ち」などと切羽詰まった状況を伝えていた。その後、機内で微笑んで座っている写真を披露しながら、

「ガンダしてファイナルコールで乗れました　いつも迷惑かけてごめんなさい」

と駆け込み搭乗になったことを明かした。一方、投稿を受けてXでは「さすがに酷すぎる」「迷惑かけているという自覚がないんだな」「なんでにこやかに自撮りなんかして、しかもあげられるのかわからない」などと批判が相次いだ。

   炎上騒ぎが広がるなか、神谷さんが13日に「自身の軽率な行動を深く反省しております。皆様へのお詫びと、今後の姿勢についてまとめました」と切り出した。

   1枚のメッセージ画像を投稿し、「この度は、私の軽率なSNS投稿により、多くの方々に不快な思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪している。

「所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け」
