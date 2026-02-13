中道・小川淳也氏、代表選出後に熱弁1時間半　終盤の「エプスタイン文書」でつまずく...「不勉強で申し訳ない」

中道改革連合の代表選が2026年2月13日に投開票され、立憲民主党出身の小川淳也衆院議員（54）が新代表に選ばれた。

小川氏は代表選直後に開いた記者会見で、党内融和の方向性、憲法への考え方などについて、2分半ほどのトイレ休憩をはさんで1時間半以上にわたって答えた。ただ、終盤に記者から出た「エプスタイン文書」という単語について何回か聞き返し、「ごめんなさい、ちょっと不勉強で申し訳ない」と反応する場面もあった。

自衛隊の憲法明記論は「極めて慎重な立場にある方」が「納得する議論でなければ」

代表選は、衆院選惨敗で野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が辞任表明したことを受けて行われた。小川氏と階猛（しな・たけし）衆院議員（59）の2人が立候補し、立憲出身21人と公明出身の28人の計49票で争われた。階氏22票に対して小川氏が27票を得票した。

小川氏は、「私は9条の積極改憲論者ではない」とする一方で、憲法に自衛隊を明記する議論について「あり得ないことだとは思っていない」とも説明。ただ、この議論は「日本の憲法論議の中で冷静に議論の俎上に上がった経験があるとは思っていない」として、議論の際には慎重派の納得も得る必要があるとした。

「仮に万が一この議論をする場合は、極めて慎重な立場にある方、いわゆる政治的に言えばリベラル層、徹底した平和主義を望む方、9条護憲を望んでおられる方、その方々が納得する議論でなければならない」