IKEAのオランウータンぬいぐるみが母代わり...子ザルに会社が感銘「胸が熱く」　社長が園訪れぬいぐるみ30点超寄贈

母猿の育児放棄のためオランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿がSNSで注目を集めている市川市動植物園（千葉県市川市）の子猿「パンチ」。このぬいぐるみを製造・販売するイケア・ジャパンの代表取締役社長兼CSOのペトラ・ファーレ氏が、2026年2月17日に同園を訪れ、計33体のぬいぐるみを寄贈した。

イケア・ジャパンは、「イケアのぬいぐるみが、パンチくんの毎日を少しでも支えられているのであれば、これほど嬉しいことはありません」とコメント。市川市動植物園は、寄贈されたぬいぐるみは園を訪れる子どもたちために活用したいとし、感謝を述べた。

SNSで話題、来場者数は例年の2倍に

J-CASTニュースの取材に応じた市川市動植物園の安永崇課長によると、パンチは25年7月26日に生まれたニホンザルのオスだ。母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育が始まった。

子猿は通常、生まれた時から母猿にしがみついて生活する。母のいないパンチにもしがみつくものが必要だったことから、飼育員がいろいろと試した結果、パンチはイケアのオランウータンのぬいぐるみを気に入ったと、安永さんは説明した。

ぬいぐるみと一緒に歩くパンチのかわいらしさや、果敢に群れに溶け込もうとする健気さがSNSで注目を集め、2月初旬に話題に。「#がんばれパンチ」のハッシュタグも拡散された。

安永さんによると、2月14、15日には土日合わせて約8000人が園を訪れた。これは例年の2倍という。

その後、イケア・ジャパンから、ファーレ氏が自社のぬいぐるみを抱くパンチの姿に感銘を受けたとして、寄贈の申し出があったという。