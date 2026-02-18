韓国選手を中国選手と紹介、カナダ公共放送局が正式「訂正」...それでも韓国メディア「謝罪なかった」と憤慨

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年2月17日、カナダ公共放送局CBCが、ミラノ・コルティナ五輪に出場している韓国選手を中国選手と紹介した件について、公式サイトで訂正したことを報じた。

「継続的に中国選手として紹介するのは到底許容できません」

CBCは16日、公式サイトで「訂正と説明」と題し、韓国代表のスケルトン、スピードスケート、ショートトラックの3選手を、誤って中国選手と報道したことを訂正した。

事の発端は、韓国・誠信女子大学のソ・ギョンドク教授（51）が自身のSNSを通じて、CBCに抗議したことだ。

ソ教授は15日に自身のインスタグラムを更新し、次のようなコメントを投稿した。

「カナダ在住の韓国人からの通報で判明した件ですが、添付動画を確認したところ、ショートトラックやスピードスケートなど、様々な種目に出場中の韓国選手を中国選手と誤って紹介していました。1度のミスなら許容範囲ですが、継続的に中国選手として紹介するのは到底許容できません」

その後、ソ教授はCBCに抗議メールを送ったという。

メールでは「これは韓国選手団への礼儀に反するだけでなく、カナダ視聴者を軽視する行為で、速やかに是正し公の場で謝罪すべきだ」と主張した。

CBCの訂正は、ソ教授の抗議に対応したものとみられる。