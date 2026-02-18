高市首相コラム1000超が閲覧できない状態に　検証記事に脚光、著者が訴え...意図的な削除なら「残念としか言いようが」

高市早苗首相の公式サイトに公開されていた「コラム」ページが閲覧できない状態になっているとして、2026年2月17日頃からXで注目を集めている。

注目の発端となったのは、「プレジデントオンライン」が17日に公開した、高市首相のコラムに着目して検証・分析する記事だ。執筆したライターの中野タツヤ氏は、もしコラムが意図的に削除されているのであれば、「残念としか言いようがありません」とコメント。削除よりも「なぜ消費税増税肯定だったのに、減税派に転じたのか」を説明するべきだと訴えた。

記事には引用のリンク掲載も...現在はアクセスできず

「プレジデントオンライン」は17日、「『消費減税は私の悲願』は真っ赤なウソ...公式ブログ記事1000本を検証して判明『増税政治家･高市早苗』の正体」と題した記事を公開。00年8月から続く高市首相のコラムを中野氏が分析し、2年間の食料品の消費税減税は「私自身の悲願でもあります」という高市首相の26年1月19日の発言について、本当なのかを検証するという内容だ。

Xでは、この記事を読み、高市首相のコラムを確認しようとしたがアクセスできなかったとする情報が拡散された。実際、2月18日現在、コラムページにアクセスすると「ファイルが見つかりません」と表示され、コラムを読むことができない。また、高市首相の公式サイト上方にあるナビゲーションからも、コラムページへのリンクが消えている。

プレジデントオンラインの記事には、引用したコラム記事のURLがリンクされている。このことから、記事執筆から入稿作業時には、閲覧できていたことが予測できる。なお、18日現在は、これらの引用記事にアクセスしても、すべて閲覧できない状態だ。

また、1月23日時点ではコラムページが存在したことがアーカイブから確認できる。

現在、高市首相のコラムページが閲覧できなくなっている理由は不明だが、中野氏はJ-CASTニュースの取材に、これが意図的なものであるならば、「一言でいえば残念としか言いようがありません」と明かした。