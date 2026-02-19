J-CAST ニュース

道向かいの未利用国有地に「自転車置き場」　国交省の要請で京都の人気ラーメン店がXで代替策

2026.02.19 15:56
野口 博之

   ラーメン二郎系とされる京都市内の人気店が、「自転車置き場」とした道向かいの未利用国有地を巡って、国土交通省から使用禁止の要請が入ったとXへの投稿で明かし、対応に追われている。

   同省によると、何度か要請したものの、「自転車を置けないか」と店から相談があったという。結局、国有地をコーンバーで封鎖する事態になり、これに対し、店では、自転車置き場を別に準備していると投稿で説明している。

  • 店の道向かいに三角形の国有地が（グーグルのストリートビューから）
  • ラーメン荘のX投稿
「今後営利目的ではここを使用しないように」

   「悲しいお知らせなのですが...」。「ラーメン荘 地球規模で考えろ 伏見本店」は2026年2月13日、店のXでこう切り出し、事情を説明した。

   それによると、店が面した一方通行路の左向かいにある三角型の国有地の「自転車置き場」に対し、「今後営利目的ではここを使用しないように」と国交省から指示される連絡があった。

   投稿された写真を見ると、国有地が黄色いコーンとバーで封鎖されており、「ここは国道敷地で自転車を停めるところはありません」と記された掲示が出ていた。掲示には、国交省京都国道事務所の出張所名があった。

   店では、今後は自転車を夜はバイク置き場に、昼は置き場がないので見つかり次第伝えるとこの投稿で告げた。

   こうした説明について、ネット上で異論も出て、波紋が広がった。これに対し、店は翌14日、投稿を削除したとして、Xで謝罪文を出した。

   「大変非常識な投稿をしていまい、ご迷惑をお掛けしました」とお詫びし、「駐輪場につきましては早急に対応できるよういたします」と説明した。自転車やバイクで来た場合は、スタッフに置き場の確認をしてほしいとし、近隣店舗や公共の場所には止めないよう呼びかけている。

   その後も、駐輪場についての投稿を繰り返し、昼は土日祝日だけ夜と同じ場所に用意したと付け加えた。「止める場所がない場合は、お手数ですが駅周辺の有料に駐車お願いいたします」と案内している。

   店が「自転車置き場」とした場所は国有地だったが、なぜこれまで使用できていたのだろうか。

店から相談があったが、国有地は貸し出しできず
姉妹サイト