交通系ICカードの普及で消える紙の「回数券」「フリーパス」　やむをえないけど不便も...チケットレスの現在地

交通系ICカードの普及で、券売機で紙のきっぷを購入する人は大幅に減少した。その代わり、交通系ICカードでもお得になるようになってきた。

回数券や各種のフリーパスは、かつては紙のきっぷで提供され、かさばるけれどもお得で便利なものであった。

しかし、交通系ICカードの普及で多くの人が回数券やフリーパスを使用しなくなり、回数券の機能は交通系ICカードのポイントになり、フリーパスはICカードに搭載するという形へと変化していった。

相次ぐ回数券の廃止

JR東日本は、2022年9月末をもって、普通回数乗車券の発売を終了した。その代わり、月の同一運賃区間での利用回数によってはポイントがつく「リピートポイントサービス」を開始した。

地域によっては、時間帯限定の回数券も存在していた。JR西日本では、「昼間特割きっぷ」というものがあり、2018年9月末まで発売されていた。平日の10時から17時までの入場、また土休日や年末年始は一日中使用でき、3割から4割の割引となっていた。しかしJR西日本は、このサービスをやめて、「ICOCAポイントサービス」を導入した。

回数券からポイントへ――これが大きな流れになっている。私鉄各社でも、近年はクレジットカードと組み合わせた乗車ポイントサービスを提供するようになり、利用者に支持されている。たとえば、京王電鉄の「京王トレインポイント」である。

交通系ICカードをウェブサービスに登録し、乗車履歴と紐付けてポイントを提供するという形態になっている。

回数券の役割は、それでほぼ代替できるようになっている。

鉄道各事業者が回数券を廃止しようとする理由としては、いくつか考えられる。まず、回数券は紙のきっぷであり、自動改札機の機械部分を残す必要がある。自動改札機の機械部分は複雑な構造になっており、何かあると壊れやすい。きっぷが詰まることも多い。

そのあたりの課題を解消するために、交通系ICカードのみの改札を増やしている。近年では、QRコード乗車券の導入が進められており、裏面に磁気を塗布した紙のきっぷ自体なくなるのが近い状況になっている。

また、回数券は、駅近くの金券ショップなどでばら売りなどが行われ、回数券の想定通りの使われ方がされていない状況になっている。同一人物が何度も同じ区間を利用するのに便利にするための回数券が、複数人物によって使用され、しかも金券ショップなどの利益になっているという問題が発生している。