デモテープで「私は今」聞いた瞬間、大泣きした今井美樹　大ヒット「PRIDE」は人生転換の曲だった

2026.02.23 20:15
リサーチ班

   2026年2月22日のトーク番組「日曜日の初耳学」（TBS系）に、アーティストで俳優の今井美樹さんが出演、CDの売り上げ162万枚の「PRIDE」誕生の秘話を明かした。「PRIDE」は大ヒットしたが、今井さんの人生にとっても大転換となる瞬間だったのだ。

  • 今井美樹さんのインスタストーリーズ（＠mikiimai_official）より。笑顔で番組出演。思わぬ秘話も語られた
  • 今井美樹さんのインスタグラム（＠mikiimai_official）より
布袋の待つスタジオに「敵陣に乗り込むような感じで」

   今井さんは夫の布袋寅泰さんとともに家族で12年にロンドンに移住、テレビへの出演は久々となる。MCの林修さんは30年前のヒット曲「PRIDE」の誕生について今井さんに聞く。

   「普通は作家さんからデモテープが送られてきて、それをディレクターと選曲する」と話す。この時は違った。作詞作曲を手がけた布袋さんから「今できたから聴きに来ませんか」と連絡が入った。

   今井さんは「もうドキドキしながら先方のスタジオに入った」と昨日のことのように振り返る。「今まで自分のエリアで聴きながら、ああだね、こうだねと感想を言いながら曲を決めていったのに、敵陣に乗り込むような感じだった」。

   スタジオには布袋さんが座っていた。「どうぞ真ん中に座って聴いてください」と言われ、布袋さんの横に座っていたディレクターに「どうすればいいの？」という目で合図したが、ディレクターは黙ってうなずくだけ。

デモテープを聴き終わった時、大泣きしていた
PRIDE
今井美樹
日曜日の初耳学
